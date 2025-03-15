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Bandırma'da Geleneksel İftar Yemeği ile Ramazan Coşkusu Yaşandı

Bandırma'da Geleneksel İftar Yemeği ile Ramazan Coşkusu Yaşandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 100. Yıl Mahallesi sakinleri, geleneksel iftar yemeğinde bir araya gelerek Ramazan'ın manevi havasını paylaştı. 30 hane katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları pekişti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 100. Yıl Mahallesi sakinleri, geleneksel iftar yemeği için sokakta bir araya geldi. 77. Cadde üzerinde düzenlenen iftar programına mahalledeki 30 hane katıldı. Mahalle sakinleri, Ramazan ayında bir arada olmanın verdiği manevi huzuru paylaşarak oruçlarını birlikte açtı.

Eski Ramazan günlerini anma amacıyla gerçekleştirilen iftar programı etkinliği, mahalle sakinlerine sadece iftar yemeği sunmakla kalmadı, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Mahalle sakinleri, yıllardır süregelen bu geleneğin Ramazan ayının manevi havasını yaşatmaya devam ettiğini belirtti. İftar yemeği programında mahalle sakinleri, Ramazan ayının barış, huzur ve dayanışma duygularını en üst seviyede hissederek, geçmiş Ramazanların sıcak atmosferini bir kez daha yaşadı. İftar sonrası yapılan dua ve sohbetler, mahalledeki komşuluk ilişkilerini güçlendirdi ve mahallelilere unutulmaz bir Ramazan akşamı sundu.

Mahalle sakinleri, bu geleneksel iftar programının diğer mahallelere de örnek olmasını ve Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerin artarak devam etmesini istediklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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