Bandırma'da E-scooterlar Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Bandırma'da 2023 yılının Şubat ayında hizmete giren e-scooterlar trafiği olumsuz etkilerken, farklı bir firmanın daha e-scooter'ı hizmete geçti.

Bandırma'da dar caddeler ve trafik sorunu nedeniyle dikkatsizce kullanılan e-scooterlar uzun süredir tepki görüyor. E-scooterlara her yaş grubu binebilirken, kullanımında ehliyet de gerekmiyor. Bu durum trafikte tehlike teşkil ediyor.

Bandırma'da geçtiğimiz hafta bir firma daha e-scooter sektörüne girdi. Yaşanan bu gelişme, e-scooterları bir kez daha gündeme getirdi. Kentteki yoğun trafik içinde e-scooterların dikkatsizce kullanımı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Özellikle çocukların ve gençlerin bu taşıtları tehlikeli bir şekilde kullanması kazalara davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, yetkililerden konu ile ilgili bir adım atmalarını ya da bir düzenleme getirilmesini bekliyor. - BALIKESİR