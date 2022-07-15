Son dakika haber! Bandırma'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bandırma'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen program, ilk olarak Bandırma Şehitliği ziyareti ile gerçekleşti.

Şehitlikteki programa Bandırma kaymakamı Engin Aksakal, 6.Ana hava Jet Üssü Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcı vekili Baray Tütünü, Bandırma Belediye Başkan vekili İsmail Ay, Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, protokol üyeleri, askeri sivil erkan ve vatandaşlar katıldı. Tüm Şehitlerimiz ve Gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu, ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı ve şehitler için dualar edildi. Ayrıca 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit düşen ve Şubat 2020 tarihinde naaşı Niğde'den Bandırma'ya nakledilen 15 Temmuz Şehidi, Veteriner Hekim Ramazan Konuş mezarı başında anıldı.