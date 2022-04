Bandırma Belediyesi, özel gereksinimli bireylerde iftarda buluştu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi iftar yemeğinde özel bireyler ve aileler ile bir araya geldi. Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Jandarma Komutanı J. Bnb. Mahir Mavi, engelli derneklerinin başkanları ve yönetimleri, özel bireyler ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti'nin okunmasıyla başlayan iftar yemeğinde, açılan oruçların ardından dualar edildi. İftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun; "Her fırsatta bir araya geldiğimiz, tüm engelleri yok etmek adına gönül birliği yaptığımız özel bireylerimiz ve değerli aileleriyle iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bandırma Belediyesi olarak bir hedefimiz var. Engeli olduğunu düşünen her özel birey şehirdeki tüm fiziki şartların iyileştirilmesi sonucu sosyal hayata dahil olabilsin, üretimde de yer alarak ekonomik hayata da dahil olabilsin, kültür-sanat-spor branşlarında da yer alabilsin istiyoruz. Bunu başarmak için de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. İftar yemeği buluşmamızda bizleri yanlız bırakmayan derneklerimize ve yönetimlerine, değerli özel bireylerimiz ve ailelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR