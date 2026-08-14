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Samsun'da Balkondan Düşen Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'da Balkondan Düşen Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Samsun'da birinci kattaki ofisinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İnşaat Mühendisi Ömer Karabulut, Çarşamba Abdullahpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Kabristanı'nda toprağa verildi.

Samsun'da ofisinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İnşaat Mühendisi Ömer Karabulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Mimar eşiyle birlikte işlettiği birinci kattaki iş yerinin balkonundan düşen İnşaat Mühendisi Ömer Karabulut hayatını kaybetmişti. Karabulut'un cenazesi, Çarşamba Abdullahpaşa Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Karabulut'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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