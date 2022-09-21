Balıkesir yerel: Türk Müziğinin Önemli İsmi Ruhi Su, Burhaniye'de Anılacak Yerel Haberler Balıkesir haber: Türk Müziği'nin önemli ismi, büyük ozan Ruhi Su, ölümünün 37. yılında, Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikle anılacak. Türk Müziği'nin önemli ismi, büyük ozan Ruhi Su, ölümünün 37. yılında, Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikle anılacak. Anma etkinliği, 24 Eylül'de Ören Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Ruhi Su'nun hayatının, türkülerinin ve Türk Müziği'ne katkılarının anlatılacağı gecede, oğlu Ilgın Su ve Dostlar Korosu İlk Koristleri şefi Yusuf Başaran ile Burhaniye Kadın Meclisi Korosu'ndan Ruhi Su türküleri dinletisi katılımcılara sunulacak. Anma etkinliği, ücretsiz ve halka açık olacak. Kaynak: ANKA / Yerel Burhaniye Belediyesi Ruhi Su su Yerel Haberler

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