Balıkesir yerel haberleri: Burhaniye Bağımsız Tiyatro Birliği Buluşmaları Sona Erdi Yerel Haberler Balıkesir haber: Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu iş birliğinde gerçekleştirilen ve birçok akademisyen ve tiyatrocunun katıldığı Ören Bağımsız Tiyatro Birliği Buluşmaları son buldu. Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu iş birliğinde gerçekleştirilen ve birçok akademisyen ve tiyatrocunun katıldığı Ören Bağımsız Tiyatro Birliği Buluşmaları son buldu. Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde 7-11 Eylül 2022 tarihleri arasında devam eden Ören Bağımsız Tiyatro Birliği Buluşmaları, Ayaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle sona erdi. Bağımsız Tiyatro Birliği Başkanı Kımız Bozkır'ın öncülüğünde Burhaniye Belediyesi Sanat Yönetmeni Uğur Mamuk'un moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmalara, çok sayıda sanatçı, akademisyen ve oyuncu katıldı. Katılımcılara Burhaniye Belediye Başkan yardımcısı Oktay Erbalaban tarafından teşekkür sertifikasıyla birlikte Burhaniye Belediyesi'nin ürettiği yöresel ürünler hediye edildi. Kaynak: ANKA / Yerel Burhaniye Belediyesi Ören Yerel Haberler

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