Balıkesir yerel haberi | Burhaniye Belediyesi Yağmur Ekibi İş Başında

Balıkesir haber: Yoğun yağışın etkili olduğu Burhaniye’de yağmur suyundan dolayı tıkanan bölgelere, Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edildi.

Yoğun yağışın etkili olduğu Burhaniye'de yağmur suyundan dolayı tıkanan bölgelere, Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edildi.

Ekipler, kanallarda ve mazgallarda oluşan tıkanıklıkları açarak, oluşabilecek su baskınlarının önüne geçti.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Halkımızın mağdur olmaması için Burhaniye Belediyesi olarak 7 gün 24 saat görevdeyiz" dedi.

YILLARIN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Başkan Ali Kemal Devecinin ilk icraatlarından olan yağmur suyu hatlarını yenileme projesiyle esnafının yıllar sonra rahat nefes aldığı Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Memnuniyetini dile getiren esnaf, hiçbir sorun yaşanmadıklarını, artık işyerlerinde aşırı yağışa bağlı su baskını olmadığını belirterek, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e ve ekibine teşekkürlerini iletti.