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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Muhtarlarla Buluştu

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, haftalık programı kapsamında muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinledi.

Her hafta salı günü muhtarlar ile bir araya gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor.

Vali İsmail Ustaoğlu programı kapsamında; Altıeylül, Karesi, Balya, Bigadiç, Edremit ve Savaştepe ilçelerinden gelen muhtarlardan mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinleyen Ustaoğlu, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu, muhtarların mahallelerdeki devletin eli kolu olduğunu söyledi. Ustaoğlu, hizmetlerin en ücra köşeye ulaştırılması bakımdan muhtarların en yakın çalışma arkadaşları olarak görülebileceğini yineleyerek, ziyarete gelen muhtarlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Ustaoğlu Balıkesir Yerel Politika Güncel Haberler

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