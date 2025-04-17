Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Edremit'te İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Ziyaret programına ilk olarak Yılmaz Akpınar İlkokulu ile başlayan Vali Ustaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu, öğretmenlerle de sohbet ederek okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Altınoluk Mahallesi'nde yer alan Antandros Antik Kenti'ni ziyaret eden Ustaoğlu, alanda yürütülen çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan vali, bölgedeki tarihi mirasın korunması ve tanıtılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Günün son durağı ise Altınoluk Öğretmenevi oldu. Tesisin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ustaoğlu, yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. - BALIKESİR