Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yapmış olduğu "Gençlerden Yaşlılara Hürmet Gönüllere Ziyaret Projesi" büyük ilgi gördü.

Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yapmış olduğu "Gençlerden Yaşlılara Hürmet Gönüllere Ziyaret Projesi" büyük ilgi gördü.

Balıkesir üniversitesi Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Dereli kırsal mahallesindeki Kepsut Belediyesine ait Vefa Evini ziyarette bulundu. Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören milli ve manevi değerlerin nesilden nesle aktarılmasını sağlayan büyüklerin hiçbir zaman unutulmadığını göstermek, sohbet etmek ve dertlerine çare bulmayı amaçlayan projede gençler yaşlılarla bir araya geldi. Kepsut Belediyesi ve Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın öncülüğünde gerçekleşen bu ziyarette yine Kepsut Belediyesi sponsorluğunda canlı çiçek ve bitkiler Vefa Evi sakinlerine hediye edildi. Öğrencilerle güzel vakit geçiren Vefa Evi sakinleri ziyaret sonrası memnuniyetlerini dile getirdi. Öğrenciler ise ziyaretlerinden ileriki günlerde de devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kepsut Belediyesi Kepsut Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title