Haberler

Balıkesir Susurluk'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Balıkesir Susurluk'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Yangının büyümesini önlemek ve kısa sürede kontrol altına almak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde kara ve hava unsurlarıyla kapsamlı müdahale başlatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına arazözler, ilk müdahale araçları, iş makineleri ve orman işçilerinin yanı sıra hava araçları da destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
Dünya futbolunu sarsan plan sonrası Infantino'nun kıdemli danışmanı istifa etti

Dünya futbolunu sarsan plan istifa getirdi! Infantino yalnız kaldı
İrem Helvacıoğlu Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Tepkisine dikkat

İrem Helvacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tepkisine dikkat
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı