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Balıkesir Susurluk'ta Kur'an Kursu inşaatını İl Müftüsü Yaşar inceledi

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Balıkesir Susurluk'ta Kur'an Kursu inşaatını İl Müftüsü Yaşar inceledi
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Balıkesir Susurluk'ta yapımı süren Orta Mahalle Camii Kur'an Kursu inşaatı, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından incelendi. Yaşar, proje tamamlanınca bölgedeki vatandaş ve öğrencilere hizmet verecek önemli bir eğitim alanı kazandırılacağını belirtti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapımı devam eden Orta Mahalle Camii Kur'an Kursu inşaatında çalışmalar sürüyor.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, yapımı devam eden Orta Mahalle Camii Kur'an Kursu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Susurluk İlçe Müftüsü Hasan Ataç da hazır bulundu. İl Müftüsü Yaşar, inşaat alanını gezip projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kur'an kursunun yapım sürecini yerinde inceleyen Yaşar, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki vatandaşlara ve öğrencilere hizmet verecek önemli bir eğitim alanının kazandırılacağını belirtti.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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