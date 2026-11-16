Balıkesir Sındırgı'da Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildi

Balıkesir Sındırgı'da Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir (73) hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, Kurtuluş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Sındırgı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir (73), hayatını kaybetti.
Sındırgı'nın Yağcıbedir Mahallesi sakinlerinden, Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir için bugün öğle namazını müteakip Kurtuluş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı, dualar eşliğinde Sındırgı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı