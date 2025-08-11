Balıkesir Sındırgı'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
