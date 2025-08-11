Balıkesir Sındırgı'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel