Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nda Görev Değişimi

Güncelleme:
Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini Emine Mutafçı, Dr. Fulya Güngör'e devretti. Devir teslim töreninde başarılı çalışmalar için teşekkür edildi.

Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öğr. Gör. Emine Mutafçı, görevini Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör'e devretti.

Balıkesir MYO' da görev değişimi yaşandı. Yüksekokul Müdürlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, Öğr. Gör. Emine Mutafçı'ya yüksek okulumuzda ki başarılı çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör, bu göreve layık görülmekten dolayı gururlu olduğunu belirterek taşıyacağı sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti. Devir teslim töreni iyi niyet ve temennilerin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
