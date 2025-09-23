Balıkesir Lisesi'nden Gazze'ye Destek Etkinliği

Balıkesir Lisesi'nde Değerler Kulübü öğretmen ve öğrencilerinin öncülüğünde, tüm okul personelinin de katılımıyla Gazze'ye destek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler mavi kurdele takarak Filistin halkının yanında olduklarını gösterdi.

Okul Müdürü Ahmet Demiroğlu, etkinliği düzenleyen Değerler Kulübü öğretmeni İbrahim Demirtaş'ı ve öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi:

"Okulumuzda görev yapan yardımcı personelinden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden tüm çalışanlarımıza kadar herkes gönülden katkı sağladı. Bu duyarlılığın kıymetini özellikle vurgulamak isterim. Filistin'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum."

Değerler Kulübü öğretmeni İbrahim Demirtaş ise öğrencileriyle birlikte böyle bir etkinlik yapmanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'de yaşanan acılar hepimizi derinden etkiledi. Öğrencilerimiz bu olaylara kayıtsız kalamayacaklarını belirtti. Biz de bir farkındalık oluşturmak, 'Gazze kalbimizde' diyebilmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Birlikte hareket ederek küçük de olsa bir dayanışma akımı başlatmayı istedik."

Öğrenciler ise Filistin'de yaşananlara çok üzüldüklerini ve bu tür etkinliklerle seslerini duyurmak istediklerini dile getirdiler. Balıkesir Lisesi'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirirken aynı zamanda tüm okulun ortak bir vicdanla hareket ettiğini gösterdi. - BALIKESİR