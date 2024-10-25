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Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı
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Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanı'nda düzenlenen yangın tatbikatında, terminal binasında ve uçağa yapılan senaryo gereği acil durum müdahale ekipleri başarılı bir şekilde görev yaptı. Kaymakam Ahmet Odabaş, tatbikatı yerinde takip ederek personeli tebrik etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda yangın tatbikatları yapıldı.

Senaryo gereği terminal binasında bulunan bir kafeteryada yangın ihbarları verilmesi üzerine havalimanı itfaiyesi ARFF, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri bölge güvenliğini alırken ARFF ekipleri de temsili yangına müdahale etti ve yaralılara 112 ekiplerine transfer etti. Ayrıca çevre güvenliği açısında da kurulan duman tüneli ile terminaldeki insanların yangından etkilenmemesi için yoğun bir çaba sarf edildi.

İkinci yangın senaryosunda ise havalimanına iniş yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıkarak kaza kırıma uğradı. 153 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçakta yangın çıktı. ARFF ekipleri yangına müdahale ederken yaralıları olay bölgesinden uzaklaştırarak 112 ekiplerine teslim etti.

Kocaseyit Havalimanı Taner Ödemiş yönetiminde başarılı bir şekilde geçen yangın tatbikatlarını Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ta yakında takip etti. Odabaş tatbikatta emeği geçen tüm personellere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ahmet Odabaş Havacılık Güvenlik Edremit 3-sayfa Yerel Yaşam

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