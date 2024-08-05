Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Kaymakamı İlçedeki Karayolu Kavşaklarında İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan karayolu kavşaklarında yaşanan sıkıntıları çözmek amacıyla Kaymakam İlyas Memiş, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. İncelemelerde Otogar Kavşağı, Postacı Kavşağı, Pelitköy Kavşakları ve diğer talep edilen bölgelerde çözüm alternatifleri değerlendirildi.

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle ilçede bulunan karayolu kavşaklarında incelemelerde bulundu

Kaymakam İlyas Memiş Karayolları İzmir Bölge Müdürü Murat Gönenli ile ilçede sıkıntı yaşanan kavşaklar ile üst ve alt geçit talep edilen bölgelerde incelemelerde bulundu. İlçeden geçen Çanakkale İzmir karayolu hattında sıkıntı yaşanan Otogar Kavşağı, Postacı Kavşağı, Pelitköy Kavşakları ile Hastane Önü Üst Geçit Talebi ve Polis Merkezi ile Geriş Mahallesi arasındaki yolda alt geçit talep edilen bölgede yerinde inceleme yaparak yetkilerle birlikte çözüm alternatifleri değerlendirildi.

İncelemelere Karayolları İzmir Bölge Müdürü Murat Gönenli, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Zeybek, Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yetkilileri ve karayolları bölge müdürlüğü yetkilileri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlyas Memiş Burhaniye İnceleme Pelitköy Ulaşım Yerel Politika Güncel Haberler

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

 CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

 MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title