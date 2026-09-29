Balıkesir İvrindi'de traktör römorku devrildi, 23 kişi yaralandı

Balıkesir İvrindi'de traktör römorku devrildi, 23 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, 5'inin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.
Sefer TALAY
(BALIKESİR) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, 5'ninin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Kaza, Karaçepiş Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorku, traktörden ayrılarak devrildi. Römorkta bulunan işçiler yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişinin orta seviyede, 18 kişinin ise hafif yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar ambulanslarla İvrindi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.