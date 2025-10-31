Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin saat 07.18'de meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 12.9 kilometre olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.9 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

