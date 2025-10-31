Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.9 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA