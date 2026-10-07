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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Filistin uyruklu öğrencilerle buluştu

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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Filistin uyruklu öğrencilerle buluştu
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Balıkesir'de eğitim gören Filistin uyruklu misafir öğrencilerle İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araya geldi. Öğrencileri dinleyen Kal, akademik ve mesleki hedefleri üzerine sohbet etti; öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Balıkesir'de eğitim gören Filistin uyruklu misafir öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler; eğitim süreçleri, okul yaşantıları, yaşam deneyimleri, ilgi alanları ve gelecek hedefleri hakkında görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. Öğrencileri tek tek dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, onların eğitim hayatlarına ilişkin düşünce ve beklentilerini dinleyerek akademik ve mesleki hedefleri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin kendilerini okul ve şehir yaşamının bir parçası olarak hissetmelerinin önemine dikkat çeken Müdür Kal, eğitim ortamlarının öğrencilerin kendilerini güvende, değerli ve ait hissetmelerini sağlayacak şekilde güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurguladı. Müdür Kal ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler taktim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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