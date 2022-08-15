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Balıkesir haberleri! Ayvalık Belediyesin'den Aşure İkramı

Balıkesir haberleri! Ayvalık Belediyesin'den Aşure İkramı

Balıkesir yerel haberi | Ayvalık Belediyesi, “Aşure Günü” nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda beş bin kişiye altı kazan, evinden çıkamayan yaklaşık iki bin kişiye de iki kazan olmak üzere toplam sekiz kazan aşure dağıttı.

Ayvalık Belediyesi, "Aşure Günü" nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda beş bin kişiye altı kazan, evinden çıkamayan yaklaşık iki bin kişiye de iki kazan olmak üzere toplam sekiz kazan aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüz yıllardır devam eden "Aşure Günü" geleneğini yaşattıklarını söyledi.

Başkan Ergin, Muharrem Ayı'nın ve Aşure Günü'nün önemini hatırlatarak, kutsal kitaplarda bugünün çok büyük bir yeri olduğunu söyledi. Ergin, "Aşure Günü tüm halkımıza bolluk ve bereket getirsin" dedi.

Geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür etti.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Mesut Ergin Yerel Haberler

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