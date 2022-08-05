Balıkesir haberi | Balıkesir'de işçi emeklisi vatandaş, kendini yeşile adadı

Balıkesir'de işçi emeklisi vatandaş, kendini yeşile adadı

Emekliliğini süs bitkileri yetiştirerek geçiriyor

BALIKESİR - Balıkesir'de 19 yıl önce Seka Kağıt Fabrikasından emekli olan Hasan Talay, örnek dış mekan süs itkileri üreticisi oldu. Limon serviden fıstıkçamına kadar değişik park ve bahçe bitkileri üreten Talay, ürettiklerini çevreye satarken, işletmenin çevresinde yetiştirdiği üzümden elmaya kadar çok sayıda meyveyi de dostları ile paylaşıyor.

Balıkesir'in Seka Kağıt Fabrikasında yağlı boya ustası olarak çalışırken 2003 yılında emekli olan Hasan Talay, Karesi ilçesi Halalca Mahallesinde çevre yolu kenarında satın aldığı arazide fidan üretimine başladı. 19 yıldan beri üretimini genişleten 64 yaşındaki 2 çocuk ve 4 torun sahibi Hasan Talay, Balıkesir'de örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Balıkesir'deki pek çok park ve bahçeye fidan veren Talay, işletmesinin çevresinde üzümden elmaya kadar onlarca meyve fidanı da yetiştirdi. Ürettiği dış mekan süs bitkilerini Balıkesir ve çevresine satan Talay, ürettiği meyveleri de dostları ile paylaşıyor. Yeşili çok sevdiğini anlatan Hasan Talay, "2003 yılında Seka Kağıt Fabrikasından emekli oldum. Orada kimyasallarla uğraşıyordum. 22 sene boya işi yapıyordum. Makinelerin boyasından sorumluydum. Emekli olduktan sonra da, çalışmaya alışkın olduğumuz için ne yapılım ne edelim diye düşündüm. Hani en azından kimyasallardan da kurtulmak için doğal şeylerle ağaçla bitkilerle uğraşmaya karar verdim. Burada küçük bir yer aldım. Buranın altyapısını yaptık. Geliştirdik. Fidanlar ektik. Ona göre de müşteri potansiyeli gelişti. Bir de Balıkesir de bu süs bitkilerini, park bahçe bitkilerini üreten olmadığı için insanlar da bizi arıyor buluyor. İnsanlara üretebildiğimiz kadar satıyoruz. Yani, en azından Balıkesir'deki ağaçların büyük bir kısmı bize ait. Bunların içinde işte altuni mazı, limon servi, leylandi gibi onlarca çeşit var. Bütün dış mekana ekilen guruplar var. Bir de bu arada tabi bir şey yaptık. Ürettiğimiz bitkilerin kenarlarına meyve fidanları diktik. Allah, bol bol veriyor. Bunları eşle dostla paylaşıyoruz. Yani bununla da gurur duyuyorum. İnsanlarla paylaşmak güzel bir şey. Hani şunu da öğrendim. Bir şey üretmenin zevki tadı var. İnsanlarla paylaşmanın özel bir zevki var. Onun için Allah, bize bol bol veriyor. Meyvelerimiz bol. Onun için insanlarla paylaşıyoruz" dedi.