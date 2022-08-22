Balıkesir haber: Aydın Doğan Vakfı Karikatür Sergisi Burhaniye'de Ziyarete Açıldı Yerel Haberler Gelen Balıkesir haberine göre Aydın Doğan 37. Uluslararası Karikatür Yarışması eserleri, Burhaniye Belediye’sinin ev sahipliğinde Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Aydın Doğan 37. Uluslararası Karikatür Yarışması eserleri, Burhaniye Belediye'sinin ev sahipliğinde Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. "Karikatürlerin Oscar'ı" olarak bilinen ve bugüne kadar 137 ülkeden 9 bini aşkın sanatçının katıldığı Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan karikatürlerin yer aldığı sergi, Burhaniye'de ziyarete açıldı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde dereceye giren karikatürler arasında Türkiye'den de bir eser yer alıyor. Bu yıl "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" temasıyla düzenlenen karikatür yarışmasında ödüle layık görülen Ömer Çam'ın eseri de ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 3 Eylül'e kadar Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde hafta içi hergün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Kaynak: ANKA / Yerel Aydın Doğan Yerel Haberler

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