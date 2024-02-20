Balıkesir güne sisle uyandı

BALIKESİR - Balıkesir'de sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis etkili oldu.

Balıkesir'de geçtiğimiz birkaç günde etkili olan sağanak yağışlarının ardından bugün vatandaşlar güne sis ile uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 30-40 metreye kadar düştüğü sisli hava ile birlikte gelen soğuk hava ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sisli havanın yarında etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü.