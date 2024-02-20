Balıkesir güne sisle uyandı
Balıkesir'de sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30-40 metreye kadar düştüğü sisli hava ile birlikte gelen soğuk hava ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sisli havanın yarında etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü.
Balıkesir güne sisle uyandı
BALIKESİR - Balıkesir'de sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis etkili oldu.
Balıkesir'de geçtiğimiz birkaç günde etkili olan sağanak yağışlarının ardından bugün vatandaşlar güne sis ile uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 30-40 metreye kadar düştüğü sisli hava ile birlikte gelen soğuk hava ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sisli havanın yarında etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü.