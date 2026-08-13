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Balıkesir Dursunbey’de orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Dursunbey’de orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kırsal alanda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kırsal alanda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kırsal alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığını, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, paylaşımında, "Dursunbey ilçemiz kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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