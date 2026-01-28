Haberler

Balıkesir'de umreciler dualarla uğurlandı

Balıkesir'de düzenlenen törenle yaklaşık 400 kişi dualarla umreye gönderildi. Uğurlama töreni Kocacamide gerçekleştirildi ve umreciler Kocaseyit Havalimanı'ndan yola çıktı.

Balıkesir'de yaklaşık 400 kişi dualarla umreye gönderildi. Umreciler Kocacamide düzenlenen törenin ardından Kocaseyit Havalimanında kutsal topraklara uğurlandı.

Burhaniye'de umre turları ilgi görüyor. Turizm şirketi öncülüğünde umreye giden yaklaşık 400 umreci için de Kocacamide uğurlama töreni yapıldı. Cami önünde yapılan duanın ardından Kocaseyit Havalimanına giden vatandaşlar, 20 günlük umre seyahati için kutsal topraklara uçtu. Edremit Körfezi yöresinde, uçakların Kocaseyit Havalimanından kalkmasının umre seyahatlerine olan ilgiyi artırdığı kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
