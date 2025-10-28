Haberler

Balıkesir'deki Deprem Yayıncısını Panikletti

Balıkesir'deki Deprem Yayıncısını Panikletti
Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem, yayın esnasında bir platform yayıncısının paniklemasına neden oldu. Korkuyla masanın altına saklanan yayıncı, annesini arayarak yaşadığı dehşeti aktardı.

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 şiddetinde yaşanan depreme yayın esnasında yakalanan bir platform yayıncısının paniği kameralara yansıdı. Korkuyla masanın altına saklanan yayıncı panikle annesini aradı

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir'de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü. - İSTANBUL

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
