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Balıkesir'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz Oldu

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Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 10 yıldır bebekleri olmayan bir ailenin ikizleri dünyaya geldi. Aileye Vali İsmail Ustaoğlu tarafından çeyrek altın hediye edildi.

Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri 10 yıldır bebekleri olmayan ailenin ikizleri oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.01 ile 00.02 de ikiz tüp bebek dünyaya geldi. Balıkesir'de 10 yıl sonra dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerine ailesi Yaman ve Buğlem ismini verdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi, aileyi hastanede ziyaret etti. Aileyi tebrik eden Ustaoğlu, bebeklere çeyrek altın taktı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve Hastane Başhekimi Abdullah Osman Koçak da ziyarette hazır bulundu. Vali İsmail Ustaoğlu, hastane çalışanlarının da yeni yılını kutladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Şehir Hastanesi Balıkesir Yerel Sağlık Güncel Haberler

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