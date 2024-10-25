Balıkesir'de taksiciler şehit meslektaşları için sokağa indi

Balıkesir'de taksici esnafı, TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan başta olmak üzere diğer şehit ve yaralılar için konvoy oluşturarak terörü lanetledi.

Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nden başlayan ve Milli Kuvvetler Caddesi'ne ulaşan araç konvoyu ile taksici esnafı hem birlik ve beraberlik mesajı verdi hem de dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Gerçekleşen etkinlik hakkında konuşan Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin ise, "Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız" ifadelerini kullanarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu tür olayların toplumda oluşturduğu derin etkilerin altını çizen Başkan Tekin, esnafın bir araya gelerek gösterdiği dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Araç konvoyu, vatandaşların da katılımıyla daha geniş bir destek buldu. Terörü lanetleyen katılımcılar, toplumsal birlikteliğin önemini dile getirdiler. Bu tür etkinliklerin, toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirdiği ve ortak bir duruş sergileme fırsatı da sunduğu belirtildi. - BALIKESİR