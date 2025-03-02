Balıkesir'de Ramazan Etkinlikleriyle Aile Bağları Güçlendirilecek

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve aile bağlarını güçlendirmek için bu ramazan ayında Balıkesir'de iftar ve aile odaklı etkinlikler düzenlenecek.

Aile bağlarını güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün başkanlığında bir araya gelinerek, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenecek iftar programları ve aile odaklı farkındalık etkinliklerine yönelik planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinden yararlanan bireyler ve ailelerle Ramazan ayının manevi ikliminde "Gönül Sofraları"nda buluşmak, birlik ve beraberlik içinde iftar programlarını icra etmek hedeflendi. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin sergileyeceği özel programlarla, aile kavramının önemi bir kez daha vurgulanacak ve aile bağları güçlendirilmeye devam edilecek. - BALIKESİR