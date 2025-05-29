Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir'de düzenlenen bir narkotik operasyonunda, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşınırken yakalanan 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın da büyük rolü oldu.
Balıkesir'de yapılan operasyonda 10 kilo esrar yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde taşınan narkotik köpeği Yaşa sayesinde 10 kilo esrar yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bugün yapılan operasyonda narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın marifetiyle yürütülen operasyonda 10 Kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan bir şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜLEK - Yerel