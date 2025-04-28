Balıkesir'de Köylüler Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Çakallar kırsal mahallesinde köylüler yağmur duası için bir araya geldi.

Balya'ya bağlı Çakallar kırsal mahallesinde vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi. Yörenin ilk yağmur duası olması sebebi ile komşu köylerin imam ve vatandaşlarının da katıldığı dua da yağacak yağmurların bereketli olması dileğinde bulunuldu. Yoğun kalabalık öğle namazından sonra eller semaya açarak köy imamlarının yaptığı dualara amin dedi. - BALIKESİR