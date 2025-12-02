Haberler

Balıkesir'de kadın hayırsevere Kaymakam teşekkürü

Balıkesir'de Burhaniye ilçe Kaymakamı Cumali Atilla, giyim atölyesine 9 makine bağışlayan hayırsever Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür belgesi verdi.

Balıkesir'de Burhaniye ilçe Kaymakamı Cumali Atilla, giyim atölyesine 9 makine bağışlayan hayırsever Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür belgesi verdi. Kursiyer kadınlarla sohbet eden Kaymakam, giyim öğretmeni Özlem Tezcan'dan bilgi alırken, destek sözü verdi.

Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi olan Yeşim Meço Davutoğlu, Tanzanya'da başladığı hayır çalışmalarını Burhaniye'de de sürdürüyor. Davutoğlu, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı Ahmet Akın Kültür Merkezindeki Giyim Atölyesine 8 dikiş makinesi ile bilgisayar kontrollü kopya kesim makinesi bağışladı. Davutoğlu atölyede çalışmalarını sürdüren kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette hazır bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek hafta içi ve akşam saatlerinde açılan dört farklı kursta yaklaşık 100 kursiyerin eğitim aldığını belirtti. Eşinin görevi dolayısıyla Afrika'da bulunduğunu kaydeden Yeşim Meço Davutoğlu, kurdukları Aşure Derneği vasıtası ile Tanzanya'da 77 yetim çocuğu baktıklarını söyledi. Dernek olarak makine yardımı yaptıklarını kaydeden Davutoğlu, yardımlarının devam edeceğini söyledi. Kaymakam Cumali Atilla, Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür ederken, belge takdim etti. Kaymakam, giyim öğretmeni Özlem Tezcan'dan da bilgi alırken, destek sözü verdi, kurs öğretmeni ve kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Atölye ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de katıldı - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
