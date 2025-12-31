Haberler

Edremit'te İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında kamu kurumlarının temsilcileriyle yapılan toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması, 2025 yılı faaliyetleri ve yeni projeler ele alındı. Kaymakam Odabaş, katılımcıların yeni yılını kutladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" düzenlendi.

ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; vatandaş odaklı hizmet sunan kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ele alındı. Kurumların iş ve işlemlerinin yürütülmesinde hızlılık, verimlilik ve etkinliğin öne çıkarılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflendi.

Toplantıda kurumların 2025 yılı faaliyetleri, kamu hizmet sunumları, ilçede yapımı devam eden yatırımlar ve kısa vadede hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

Toplantıya katılan tüm idarecilerin yeni yılını kutlayan Kaymakam Ahmet Odabaş, "2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR

