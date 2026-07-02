Haberler

Kahraman astsubaylar böyle yetişiyor

Kahraman astsubaylar böyle yetişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler, akademik ve fiziki eğitimle TSK'nın nitelikli astsubayları olarak yetiştiriliyor.

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda geleceğin astsubayları hem akademik hem de fiziki olarak hazırlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli unsurlarından birisi haline geliyor.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde Balıkesir il merkezinde yer alan General Kemal Balıkesir Kışlası içerisinde geleceğin astsubayları yetiştiriliyor.

Dört dörtlük eğitim

Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri okul bünyesinde sportif faaliyetlerden akademik çalışmalara, atölye çalışmalarından boş zaman aktivitelerine kadar 24 saati dolu dolu değerlendiriyor. Aldıkları eğitim ile Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu muharip ve yardımcı sınıflarda görev yapacak, disiplinli, cesur, gerekli fiziki/mesleki yeterliliğe sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, nitelikli erkek ve kadın astsubaylar aynı zamanda dünyanın da en iyi askerleri olarak yetişiyor. 2 yıllık eğitim süresinin sonunda öğrenciler hem astsubay hem de mezun oldukları programa ait ön lisans diploması alarak astsubay çavuş rütbesiyle mezun oluyor. Öğrenciler YÖK denkliğine sahip olan Bilgisayar, Elektronik Haberleşme, Uçak, Otomotiv, Yapı Tesisat ve İnşaat Teknolojisi ile Elektrik, Mekatronik, Savunma Hizmetleri ve İşletme Yönetimi gibi ön lisans programlarından birine yerleştirilerek ve iki yıl boyunca bu programda öğrenim görüyor.

Akademik öğretim döneminde tüm öğrenciler askeri eğitim, temel-savaş beden eğitimi, ile öğrenim gördüğü ön lisans programına ait teorik ve uygulamalı eğitimleri birlikte alırken, teknik alanlardaki ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, alanları ile ilgili teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimler de görüyor. Tüm bu eğitimler alanında uzman asker ve sivil öğretim elemanları tarafından verilirken, öğrenciler boş zamanlarını da sportif faaliyetler, dron gibi aktivitelerle geçiriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı