Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Çiftçiler Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi

Balıkesir'de Çiftçiler Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Bigadiç ilçesinde, kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler ve mahalle sakinleri, Essenli Mahallesi Muhtarlığı ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen yağmur duasında buluştu.

Balıkesir Bigadiç'in ilçesinde çiftçiler ve halk yağmur duasına çıktı.

Esenli Mahallesi Muhtarlığı ve Esenli Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği yağmur duasını organize etti. Yağmur duası yoğun katılımla yapıldı.

Bölgede son dönemde etkili olan kuraklık, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilerken, mahalle sakinleri, Allah'tan yağmur dilemek için toplandı.

Yağmur duası etkinliğine katılım yüksek olurken, Esenli Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Erteç, "Yağmur duası etkinliğimize uzaktan yakından katılım sağlayan, maddi ve manevi emekleri geçen herkesten Rabbim razı olsun. Yağmur duamızın kabul olmasını temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun" dedi.

Kuraklığın özellikle tarım ve su kaynakları üzerinde yaşattığı olumsuz etkiler, mahalle halkının bir araya gelip dua etmesine vesile oldu. Mahalle sakinleri, ellerini semaya açarak, yağmur yağması için dua ettiler ve bu etkinliği hayır ve bereket için gerçekleştirdiklerini belirttiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası

 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı

Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.