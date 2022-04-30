Balıkesir'de bayram öncesinde trafik yoğunluğu

BALIKESİR - Balıkesir'de bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili oldu. Valilik ışıkları, Balıkesir-İzmir yolu üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Zaman zaman ışıklarda bekleyen trafik polislerininde müdahele ettiği görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, şehir içinde yoğunluk karşıladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.