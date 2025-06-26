Balıkesir'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde termometrelerin 43 dereceyi göstermesi nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar serinlemek için evlerine çekilirken, sahillerde de insan yoğunluğu azaldı. Meteoroloji yetkilileri sıcak hava dalgasının Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği ilçelerde cadde ve sokaklar boş kaldı, vatandaşlar serinlemek için evlerine çekildi.

Kuzey Ege'de etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle bölgedeki sahillerde ve şehir merkezlerinde insan yoğunluğu azaldı. Vatandaşlar, sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde dışarıya çıkmamayı tercih ederken, dışarıda olanlar ise ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bölgenin en işlek sahil ve plajları dahi boş kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Öte yandan, sıcak hava nedeniyle boş kalan sahiller İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi. Görüntülerde normalde yoğunluk yaşanan sahillerin sessizliğe büründüğü dikkat çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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