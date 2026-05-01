Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile kutlandı.

Balıkesir'de 1 Mayıs kutlandı. İlk olarak Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı bölgesinde toplanan kalabalık grup ellerinde sendika bayrakları ve Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca sloganlar atan gruplar, ilginç görüntüler oluşturdu. Sırtına enflasyon yazılı kutular koyan sendikacılar ilgi odağı olurken, CHP Balıkesir Milletvekili de yürüyüşe destek verdi. Atatürk Stadı karşısındaki meydana kadar ilerleyen grup burada şarkılar söyleyip, halaylar çekti. Sendika başkanlarının konuşmalarının dinlendiği 1 Mayıs gösterileri olaysız sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı