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Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

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Türkiye'nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramda da gökyüzünü bekleyen gözü pek pilotlar, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik öncülüğünde bayramlaştı.

Dünyanın en iyi pilotlarının yetiştirildiği Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde rütbeli personel, sözleşmeli er ve erbaşların katıldığı programı ile bayramı evlerinden uzak geçiren yüzlerce Mehmetçik buruk sevinç ve gurur yaşadı. Üste düzenlenen bayramlaşma töreninde ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun mesajı okundu. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, kışla meydanında düzenlenen program ile askerlerin tek tek ellerini sıkarak bayramlarını tebrik etti. Mehmetçikler de birbiriyle bayramlaştı. Hava üssünde bayramda nöbet tutan rütbeli personel, bayram dolayısı ile nöbet mevzilerini gezerek nöbet tutan askerlerin de bayramını kutladı.

Tören yapılan ikramlarla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziya Cemal Kadıoğlu Orgeneral Balıkesir Türkiye Yerel Güncel Haberler

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