Bakırçay'a iki fakülte ve iki yüksekokul geliyor

Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile YÖK Başkanı Erol Özvar'a yaptığı ziyaretin ardından müjdeleri sıraladı. Pehlivan, "Bakırçay Üniversitesine tıp ve ziraat fakülteleri ile iki tane yüksekokul daha kazandırıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret eden Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, yapılan toplantının ardından müjdeli haberi duyurdu. Bakırçay Üniversitesine Tıp ve Ziraat Fakültesi kazandırıldığını kaydeden Pehlivan, iki tane de yüksekokul müjdesi vererek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleri, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'ın üstün gayretleri ve belediyemizin çalışmalarıyla Menemen'imizin gururu Bakırçay Üniversitemize tıp ve ziraat fakülteleri ile iki meslek yüksekokulu daha kazandırıyoruz" dedi.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, ilim ve irfan yolunda gençliğimizin önünü açmak için çalışan ve bizlere destek olan Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, kıymetli milletvekillerimiz, YÖK Başkanımız, AK Parti İzmir İl Başkanımız ve Bakırçay Üniversitesi Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Tıp, ziraat ve iki meslek yüksekokulu Menemen'imize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konumu ve yapısı itibariyle Menemen'in öğrenci kenti olmaya müsait bir ilçe olduğuna dikkat çeken Pehlivan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin teminatı olan gençlerimiz bu ülkenin geleceğini aydınlatacak bireylerdir. Eğitim de her zaman en büyük yatırımdır. Bakırçay Üniversitemize yeni iki fakülte ve iki yeni meslek yüksekokulu kazanımı ile birlikte ilçemizin, ekonomik ve nüfus açısından da gelişmesi söz konusu. Bu açıdan amacımız; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin üst düzey eğitim alabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmektir. Gençlerimize sunduğumuz bu fırsatla birlikte, şehrimizin adını akademik dünyada da duyuracağımıza inancım tam. Bu minvalde kazanan ilçemiz olacak, kazanan Menemenimizde eğitim alacak geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz olacak." - İZMİR