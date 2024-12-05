Bakanlık 532 Çalışanın İşten Çıkarılması İddialarını İnceleyecek

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiği iddialarını incelemek için müfettiş görevlendirdi.

Bazı basın ve yayın organlarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan sözleşme sürelerinin sona ermesinin ardından, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiği iddia edildi.

Konu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildi. - ANKARA