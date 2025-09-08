Bakan Yumaklı: "Aziz milletimizin ve Polis Teşkilatımızın başı sağ olsun"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Aziz milletimizin ve Polis Teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yumaklı, saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

"Aziz milletimizin ve Polis Teşkilatımızın başı sağ olsun"

Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve Polis Teşkilatımızın başı sağ olsun." - ANKARA