Bakan Yerlikaya, Yalova'da şehit polis Yasin Koçyiğit'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki saldırıda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailesi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Koçyiğit için aile taziyede bulundu ve dua etti. Bakan Yerlikaya ise ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
