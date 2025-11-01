Bakan Yerlikaya Kilis'te Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediye dağıttı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Mevlevihane Sokak'tan başlayarak esnaf ziyareti yaptı. Esnaflarla tek tek selamlaşan Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet etti, çocuklara hediye dağıttı. Bakan Ali Yerlikaya, vatandaşlarla Kilis'e özgü tatlılardan Cennet Çamuru hakkında da sohbet etti.

Ziyarette Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve protokol üyeleri de yer aldı. - KİLİS