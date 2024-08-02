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Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'ye yaptığı ziyaret sırasında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazın ardından dua edildi ve vatandaşlar da katıldı. Bakan Yerlikaya, cami çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

EDİRNE - Bir dizi ziyaretler için Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Cuma Namazı'nı Eski Cami'de kılan Bakan Yerlikaya, daha sonra İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından dua edildi. Vatandaşlar da gıyabi cenaze namazına eşlik etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, cami çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Yerlikaya daha sonra Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.

Yerlikaya, valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yerlikaya, Edirne Valisi Yunus Sezer'den kentte yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya valilik ziyaretinin ardından Türkiye'nin huzuru sloganıyla Edirne asayiş ve Güvenlik toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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