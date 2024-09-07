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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Ailesini Ziyaret Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da firari bir şahıs tarafından şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, ziyaretinde Şahan'ın eşi, çocukları ve diğer aile üyeleriyle bir araya geldi ve sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da firari şahıs tarafından silahla vurularak şehit edilen Polis Memur Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti.

Kastamonu'yu ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katıldı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Yerlikaya ziyaretleri çerçevesinde, 1 Ağustos tarihinde Kastamonu'da firari şahıs tarafından silahla ateş açılması neticesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Şahan'ın eşi, çocukları ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, taziye dileklerini iletti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yerlikaya, "Kahraman şehidimiz Ahmet Şahan, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görevli polis memurumuzdu. Zehir tacirleriyle mücadele ediyordu. 1 Ağustos 2024 tarihinde görevi başındayken yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Bugün kahraman şehidimizin ailesini, eşi Müjgan kardeşimizi, evlatları Yaşar ve Yaren yavrularımızı, kayınvalidesi Muammer ablamız ve kayınpederi İbrahim ağabeyimizi Kastamonu'daki evlerinde ziyaret ettik. Dualarımız şehidimiz içindi" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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