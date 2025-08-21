Bakan Yardımcısı Aktaş'tan Malazgirt Zaferi etkinlik alanında inceleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler öncesinde hazırlık alanlarında incelemelerde bulundu.

Helikopterle 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na gelen Aktaş'ı, Muş Valisi Avni Çakır ve Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram karşıladı. Milli parkta düzenlenen toplantıda Vali Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği alanlarda incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelere Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Melikünnas Özkaya ve kurum amirleri de katıldı. - MUŞ